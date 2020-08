Mascherina nociva per l’igiene orale? Alcuni dentisti Usa la sconsigliano: “Provoca infiammazioni gengivali e alitosi” (foto ANSA)

Alcuni dentisti sostengono che l’uso della mascherina comporterebbe delle conseguenze sulla salute orale, ad esempio malattie gengivali e alitosi.

Indossare la mascherina è un forma di protezione dal coronavirus ed è fondamentale seguire questa regola.

Ma secondo Rob Ramondi, odontoiatra e co-fondatore di One Manhattan Dental negli USA, circa il 50% dei pazienti risente dell’uso delle mascherine.

“Stiamo notando delle infiammazioni gengivali e carie in pazienti che non l’hanno mai avute”.

Ma il parere della British Dental Association (BDA) è totalmente diverso e si è scatenata una polemica.

Un deterioramento della salute orale potrebbe essere dovuto non alle mascherine ma alla dieta sbagliata seguita durante il lockdown.

Damien Walmsley, consulente scientifico della BDA, ha affermato che i tentativi di collegare l’uso di mascherine alla carie sono motivati da pregiudizi politici e non riguardano la protezione della salute pubblica.

“Le recenti affermazioni sulla mascherina sono ridicole. In Asia, l’uso è presente da decenni e non stanno affrontando problemi di questo tipo.

“I dentisti indossano sempre le mascherine e non siamo in prima fila per le estrazioni dei denti”.

“Se i pazienti notano un deterioramento della salute orale, ha più senso pensare che sia dovuto alla dieta seguita durante il lockdown e all’impossibilità di usufruire in quel periodo di servizi odontoiatrici. Evitiamo di creare falsi miti”.

Marc Sclafan, dentista al One Manhattan Dental negli USA, sostiene che il problema deriva dal fatto che le persone quando indossano la mascherina respirano più con la bocca che con il naso.

Ha spiegato che ciò può provocare secchezza delle fauci, con conseguente diminuzione della saliva.

Elemento prezioso che protegge dai batteri, dalla carie e dalle malattie alle gengive.

E’ bene insistere sull’uso della mascherina e per prevenire alcuni problemi, Sclafan esorta le persone a bere molta acqua, ridurre la caffeina e sfregare la lingua con lo spazzolino. (Fonte: Sun)