Mascherine e ladri di polli a Pasadena. Quando una certa inclinazione alla rapina e alle armi si sposa a una riluttanza naturale a seguire regole elementari come l’uso della mascherina…

Succede quel che è successo al Roscoe’s House of Chicken & Waffles di Pasadena, in California. Cacciato dal locale perché sprovvisto del dispositivo di protezione facciale, un uomo è uscito, ha recuperato la pistola ed è tornato facendosi consegnare pollo a volontà dall’allibito commesso.

Mascherine e ladri di polli a Pasadena

Forse un nesso psicologico c’è fra insofferenza alle regole e natura prevaricatrice, na combinazione che a quanto pare relega al grado più basso di un’onesta carriera criminale, il ladro di polli.

Fatto sta che la cronaca della rapina è esilarante come solo certe fiction di serie b a rada notte. Due tizi entrano smascherinati da Roscoe. Devono essere rimasti alle prodezze di Capitol Hill per non sapere che il nuovo presidente Biden ha imposto l’obbligo di mascherina.

O forse se ne fregano, del resto non l’ha forse rubata la presidenza? I solerti camerieri di Roscoe ingiungono ai due di indossare la mascherina. Uno non fa una piega. In silenzio esce e un attimo dopo è di nuovo nella polleria.

Che poi, con la mascherina sul viso magari la faceva franca

Senza mascherina, ovvio. Ma con una pistola in mano. A suo modo è un idealista con qualche senso pratico dell’urgenza: non vuole i soldi, che schifo!, ha solo fame.

Sotto la minaccia della pistola puntata, il commesso gli consegna tutto il pollo fritto che chiede, lo butta direttamente dentro una borsa. Senza complimenti.

Ah già, anche un po’ di waffles, le cialde calde che qui sono la specialità della casa. Un sorriso alla telecamera di sicurezza e via, pappa e libertà.

L’hanno preso praticamente subito. Gli bastava una maschera sul viso, all’occorrenza una mascherina chirurgica, per farla franca.