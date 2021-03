Mascherine sempre, meglio se bagnate, ma per proteggersi dal coronavirus stare ben distanti da chi non si conosce (foto Ansa)

È quanto si chiede un gruppo di studiosi (Javed Akhtar, Abner Luna Garcia, Leonardo Saenz, Sarada Kuravi, Fangjun Shu, Krishna Kota). In uno studio pubblicato da AIP Publishing, filiale dell’American Institute of Physics (AIP).

Mascherine sempre, lo studio verifica quantitativamente questa nozione

Nella sintesi, scrivono fra l’altro che nei contatti ravvicinati con altre persone, una credenza diffusa è che indossare una mascherina metta al riparo. Almeno in larga misura, dallo starnuto e dalle goccioline di tosse disperse nell’aria.

Lo studio, per la prima volta, verifica quantitativamente questa nozione.

Sono stati condotti esperimenti di visualizzazione del flusso di goccioline di un’interazione faccia a faccia simulata con una mascherina. Utilizzando l’impostazione della velocimetria dell’immagine delle particelle.

Testate 5 mascherine

Cinque mascherine sono state testate in una configurazione aderente: N-95, chirurgica, panno PM 2.5, panno e panno inumidito PM 2.5. Ad eccezione della maschera N-95, i risultati hanno mostrato la fuoriuscita di goccioline trasportate dall’aria attraverso tutte le mascherine.

Qui una tabella comparativa delle sigle identificative delle mascherine in Europa, Usa, Cina.

Quando le percentuali delle goccioline disperse dall’aria sono state espresse in termini di numero di particelle virali. Si è riscontrato che le mascherine non avrebbero offerto una protezione completa a una persona.

Pertanto, è necessario prendere in considerazione la possibilità di ridurre al minimo o evitare interazioni frontali.

Recenti ricerche sulle mascherine mostrano che sono d’aiuto a controllare la diffusione delle goccioline respiratorie. Quando chi le indossa starnutisce o tossisce.

E’ noto che uno starnuto o un colpo di tosse possono avere sia goccioline grandi che nuclei di goccioline. E questi ultimi rimangono nell’aria molto più a lungo. Le goccioline o i nuclei possono fuoriuscire dalle fibre delle mascherine più facilmente delle goccioline grandi.

Oltre a indossare mascherine (e frequenti lavaggi delle mani con sapone), si consiglia anche il distanziamento sociale.

Tuttavia, numerose situazioni mediche e sociali rivelano che il mantenimento delle distanze fisiche non è fattibile. O non è praticato, ad esempio, negli spazi chiusi, come ospedali, case, palestre, trasporti pubblici e scuole.

Lo studio risponde alle seguenti domanden sulle mascherine:



Quanta 1.Quanta protezione offre una mascherina a chi lo indossa. Come un lavoratore in prima linea, un badante, un passeggero di una compagnia aerea o un ristorante. Da goccioline trasportate dall’aria nelle immediate vicinanze di uno starnuto o di un colpo di tosse?

Quanto è efficace una mascherina nel ridurre la diffusione di goccioline quando chi la indossa starnutisce o tossisce?

Una mascherina può essere più efficace bagnandola con l’acqua?

È stata condotta una serie di esperimenti per misurare l’efficacia della mascherina. Se un positivo la indossa (supponendo che sia aderente) e starnutisce o tossisce al suo interno. La direzione della mascherina è stata invertita per simulare questi esperimenti.

Dai dati ottenuti e dai dati dedotti, utilizzando dei lavori pubblicati. Sulle caratteristiche virali e di flusso di starnuti e tosse. Vengono riassunte le conclusioni e le raccomandazioni di questo studio.

Senza una mascherina, è quasi certo che molte goccioline si trasferiranno a un’altra persona. Indossarla offre una protezione sostanziale. Ma non completa, diminuisce il numero di goccioline di starnuti e tosse disperse nell’aria. Che altrimenti entrerebbero in contatto con una persona senza protezione.

Evitate interazioni ravvicinate

Occorre prendere in considerazione la possibilità di ridurre al minimo o evitare interazioni ravvicinate faccia a faccia o frontali, se possibile. Se le linee guida relative al distanziamento sociale sono disattese. Lo studio mostra che starnuti e goccioline per la tosse disperse nell’aria potrebbero passare attraverso tutte le mascherine testate anche se c’è una perfetta aderenza al 100%. (Ad eccezione della N-95).

Un singolo starnuto di solito può contenere un numero di particelle di virus a seconda del carica virale della persona positiva. Anche quando la concentrazione delle particelle virali in un singolo starnuto o tosse è inferiore, i risultati mostrano. Che nessuna delle maschere testate sarebbe in grado di offrire protezione a un’altra persona.

La maschera in tessuto PM 2.5 inumidita con acqua ha mostrato delle prestazioni migliori nel bloccare le goccioline trasportate dall’aria. Rispetto a tutte le altre testate (ad eccezione della maschera N-95), compresa la chirurgica. Se una mascherina viene bagnata, le fibre del materiale si gonfiano, riducendo la dimensione dei pori del tessuto. La mascherina umida potrebbe dover essere smaltita o occasionalmente lavata. Potrebbe inoltre rivelarsi utile negli ambienti medici dove sarebbe smaltita in seguito a un’interazione con una persona positiva.

Le gocce che escono dalle mascherine degli infetti

Gli esperimenti che hanno simulato lo scenario di un infetto che indossa una mascherina, mostrano. Che molte piccole goccioline di starnuto o tosse possono comunque fuoriscire anche quando è ben aderente. Pertanto, sia la persona positiva che un’altra suscettibile di contagio, dovebbero indossare una mascherina così da ridurre la trasmissione e la diffusione del virus.

Se il contatto ravvicinato non può essere evitato, come nelle attività lavorative in prima linea, lo studio dà un consiglia usare una mascherina bagnata. O voltare il viso così da mettersi al riparo dallo starnuto o dalla tosse o da entrambi.

Tali misure potrebbero ridurre il rischio di contagio, in una certa misura. Evitando un’esposizione frontale diretta alle goccioline e possibilmente fornendo un tempo più lungo per la diffusione/diluizione delle goccioline trasportate dall’aria.

Lo studio che può essere considerato come precauzionale, fornisce un supporto alle linee guida proposte dalla comunità di ricerca medica secondo cui indossare una mascherina. Ed evitare il più possibile interazioni ravvicinate faccia a faccia o frontali aiuterà a prevenire la trasmissione e la diffusione di particelle virali, come COVID-19, attraverso starnuti e tosse.

Non garantiscono totalmente di bloccare le goccioline nell’aria

Anche se aderiscono perfettamente, lo studio rivela che le mascherine non garantiscono totalmente di bloccare le goccioline trasportate dall’aria. Si può presumere che l’elevato numero di infezioni potrebbe essere, tra gli altri fattori, il risultato di persone che indossano la mascherina ma hanno interazioni ravvicinate e faccia a faccia.