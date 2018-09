BOSTON – Raffica di esplosioni in 3 città del Massachusetts: Lawrence, Andover e North Andover, situate a Nord di Boston. Secondo i primi riscontri della polizia sono stati segnalati numerosi boati e dozzine di edifici sono in fiamme. I media americani parlano di un problema con una linea del gas che alimenta le case delle tre cittadine.

Nell’inferno di fuoco sono rimaste ferite almeno 14 persone. Questi i primi numeri riferiti. Almeno 40 abitazioni e aziende in tre centri abitati, non lontano da Boston, sono rimasti coinvolti, mentre le fiamme si sono sviluppate per parecchi isolati provocando l’evacuazione di intere aree.

La polizia ha avvisato tutti i residenti che hanno il servizio di gas fornito dalla Columbia Gas di evacuare immediatamente le loro case. “Le linee di gas sono attualmente depressurizzate dalla compagnia, ma ci vorrà del tempo”, si legge in un tweet della polizia.

Una delle ipotesi emerse dalle prime ricostruzioni degli esperti è che ci sia stato un problema di pressurizzazione nelle condutture della società. In campo comunque è scesa anche l’Fbi per approfondire le indagini in tutte le direzioni. Le condizioni dei feriti non sono per ora note.

I pompieri sono a lavoro presso 39 indirizzi a Lawrence, Andover e North Andover. Ma il numero potrebbe crescere esponenzialmente.

I quotidiani locali parlano di un edificio completamente raso al suolo e molti altri in fiamme. Il Merrimack College ha ordinato agli studenti, ai docenti e al personale di lasciare “immediatamente” gli edifici del campus. Tutti i residenti sono stati invitati a chiudere le forniture di gas.

Foto Ansa.