BOSTON – Raffica di esplosioni in 3 città del Massachussetts: Lawrence, Andover e North Andover, situate a Nord di Boston. Secondo i primi riscontri della polizia sono stati segnalati numerosi boati e dozzine di edifici sono in fiamme. I media americani parlano di un problema con una linea del gas che alimenta le case delle tre cittadine.

La polizia ha avvisato tutti i residenti che hanno il servizio di gas fornito dalla Columbia Gas di evacuare immediatamente le loro case. “Le linee di gas sono attualmente depressurizzate dalla compagnia”, ma “ci vorrà del tempo”, si legge in un tweet della polizia.

I pompieri sono già a lavoro presso 39 indirizzi a Lawrence, Andover e North Andover. Ma il numero potrebbe crescere esponenzialmente.

LATEST: Gas-related explosions and fires reported in at least 39 locations in 3 communities in the Merrimack Valley region of Massachusetts. https://t.co/ns73OMlOL2 pic.twitter.com/tZ63RLG42A

— NBC News (@NBCNews) 13 settembre 2018