Massacro in Texas, bimba si salva sporcandosi col sangue dell’amica uccisa e fingendosi morta

Una bimba di 11 anni è sopravvissuta al massacro della scuola di Uvalde, in Texas, fingendo di essere morta. La piccola ha trovato il coraggio di sporcarsi con il sangue di un’amica uccisa. Miah Cerrillo è riuscita a salvarsi così dal killer, il 18enne Salvador Ramos, dopo l’irruzione alla Robb Elementary School dove ha ucciso 19 dei suoi compagni di classe, oltre a due insegnanti.

Massacro in Texas, bimba si finge morta sporcandosi col sangue dell’amica uccisa

Miah si è sdraiata sopra la sua amica che era stata ferita per fingere che fossero entrambe morte. Ha quindi usato il sangue della ragazzina per sembrare ferita. L’amica però non è sopravvissuta alle ferite ed è morta. “Miah ha preso del sangue e se lo è messo addosso per fingere di essere morta”, ha detto sua zia a Click 2 Houston. “Mia cognata ha detto che Miah ha visto la sua amica piena di sangue e se l’è messo addosso”. La bambina è così sopravvissuta al massacro pur restando leggermente ferita con alcuni frammenti di proiettile lungo la schiena e il collo. Miah è stata portata poco dopo in ospedale ma subito dimessa.

I traumi dopo la sparatoria alla scuola elementare di Uvalde

Secondo quanto riferito, l’11enne avrebbe detto al padre di “prendere la pistola” perché il killer sarebbe “venuto a prenderci”, ha riferito il Washington Post. “A questo punto non ci resta che pregare e chiedere Dio di aiutarci ad andare avanti in questa situazione. So che è traumatizzante e avere una bambina di 11 anni che sta attraversando questo, non riesco a immaginare cosa provi”, ha detto sua zia.