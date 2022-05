McDonald’s ha deciso di chiudere tutti i fast food in Russia 32 anni dopo la prima storica apertura

A trent’anni dalla storica prima apertura in piazza Pushkin, era il 31 gennaio del 1990, McDonald’s ha deciso di chiudere tutti i fast food in Russia.

La nota di MacDonald’s

McDonald’s ha sottolineato che la crisi umanitaria causata dalla guerra ha reso di fatto “insostenibile, né coerente con i nostri valori” mantenere le attività in Russia. In una nota, l’amministratore delegato Chris Kempczinski ha evidenziato come la “dedizione e la fedeltà dei dipendenti e delle centinaia di fornitori russi abbiano reso difficile la decisione di andarsene”. Tuttavia, “abbiamo un impegno nei confronti della nostra comunità globale e dobbiamo rimanere saldi nei nostri valori”, ha detto, aggiungendo che “il nostro impegno nei confronti dei nostri valori significa che non possiamo più far brillare i nostri archi lì”.

McDonald’s riaprirà con un nome e un logo diverso?

“McDonald’s tornerà in Russia sotto un nuovo marchio a giugno, mantenendo la catena di ristoranti e il menu, così come i posti di lavoro”, ha detto una fonte della società all’agenzia russa Tass. “Oltre il 90% dei fornitori sono russi, lavorano con loro e continueranno a farlo. Di fatto solo il nome cambierà”, ha spiegato la fonte. Il nuovo marchio potrebbe essere “Zio Vanja”, che risulta depositato il 12 marzo scorso: un marchio con una B gialla (che nell’alfabeto cirillico corrisponde alla V di Vanja) su sfondo rosso, che appare molto simile al logo di McDonald’s, soltanto rovesciato di 90 gradi a destra.