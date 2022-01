Meat Loaf è morto a 74 anni. Era noto al pubblico come Michael Lee Aday ed è stato un cantante e attore statunitense. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf fu anche il nome della band di cui egli era cantante. Ha avuto molto successo con The Rocky Horror Picture Show.

Meat Loaf, dalla bancarotta al successo

Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all’album Bat Out of Hell, uno dei dischi più venduti della storia del rock. Per il brano I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) tratto dall’album Bat Out of Hell II: Back into Hell ottenne il Grammy Award per la migliore performance vocale.

Meat Loaf è morto, il suo successo in Europa

Meat Loaf raggiunse presto una grandissima popolarità in Europa diventando una vera e propria icona del Rock, soprattutto in Gran Bretagna, dove fu classificato 23º come artista più a lungo presente nelle classifiche settimanali ed è uno degli unici due artisti con un album che non è mai uscito dalle classifiche.

Come scrive Wikipedia, in Germania, Meat Loaf raggiunse la massima popolarità dopo l’uscita di Bat Out of Hell II e si piazzò al 96º posto nella classifica dei cento più grandi artisti dell’hard rock dall’emittente VH1.

La carriera cinematografica di Meat Loaf

Apparso in almeno cinquanta tra film e spettacoli televisivi, oltre al The Rocky Horror Picture Show, prese parte ai film Roadie – La via del rock (1980) di Alan Rudolph, Fight Club (1999) nel ruolo di Robert “Bob” Paulsen e Tenacious D e il destino del rock (2006, accanto a Jack Black), mentre nel film Pelts, episodio diretto da Dario Argento della serie televisiva americana Masters of Horror, andato in onda negli Stati Uniti il 1º dicembre 2006, fu il pellicciaio Jake Feldman.