SYDNEY – Le meduse blu invadono le acque che circondano l’Australia: in pochi giorni 3.595 persone sono state punte da questi animali marini, fortemente urticanti. Le conseguenze: quattro delle spiagge principali nel Queensland sono state chiuse e c’è stato un drastico calo di bagnanti in acqua. In situazioni normali, in Australia sono circa 10.000 le persone colpite in un anno; ora, nella regione siamo già oltre un terzo del totale.

La grande maggioranza di quelle che si sono presentate in modo così massiccio sono le ‘Caravelle portoghesi‘: non sono esattamente meduse ma un aggregato di quattro polipi trasparenti. Il veleno e gli effetti, però, sono quelli della medusa, punture urticanti e dolorosissime. Sono grosse, fra i 15 e i 30 centimetri la parte superiore e hanno una decina di tentacoli che possono superare i 50 centimetri di lunghezza.

Secondo l’associazione di ambientalisti Surf Life Saving, si tratta di un numero “enorme” di persone colpite. L’associazione stessa ha affisso avvisi sulle spiagge: “Un muro di meduse blu si sta avvicinando alla spiaggia, i bagnini stanno chiudendo la spiaggia, rimani fuori dall’acqua”. Lo straordinario numero di punture degli ultimi giorni si è verificato quando forti venti provenienti sono arrivati da nord-est, portando le creature in contatto con i bagnanti.

I sintomi di una puntura sono “dolore acuto immediato e reazione infiammatoria acuta della pelle. Il dolore intenso della pelle può durare da pochi minuti a molte ore. La puntura può anche causare sintomi sistemici come nausea, vomito e sensazione generale di malessere”. Il trattamento include il risciacquo della ferita con acqua a 45 gradi Celsius o l’uso di ghiaccio.

Meno facile trattare le punture della temibile varietà di meduse Irukandji. Le punture di queste meduse a scatola – che possono essere più piccole di un dito – possono causare dolore muscolare acuto, vomito violento, ictus, insufficienza cardiaca e in alcuni casi anche la morte in pochi minuti.

L’emittente televisiva ABC ha riferito che il numero di persone ricoverate in ospedale con le punture di Irukandji nel Queensland in questa stagione è già 20, il doppio della media annuale normale.