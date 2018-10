WASHINGTON – E’ stato venduto in South Carolina, a Simpsonville, il fortunato biglietto che ha sbancato la lotteria Mega Millions, aggiudicandosi il jackpot da record di quasi 1,6 miliardi di dollari. Un montepremi che aveva raggiunto il primato mondiale dopo 25 estrazioni a vuoto. L’identità del vincitore non è stata resa nota, ma si sa che potrà scegliere di incassare la somma in una soluzione una tantum, pari tuttavia a ‘soli’ 878 milioni di dollari. Altrimenti, il montepremi totale di 1,537 miliardi di dollari verrà pagato ‘a rate’ per 29 anni.

Il precedente record apparteneva a Mavis L. Wanczyk, fortunata vincitrice nel 2017 di 758,7 milioni di dollari alla lotteria Powerball.

La penultima estrazione della lotteria Mega Millions era stata fatta soltanto il giorno prima e nessuno era riuscito a vincere il premio, sebbene a giocare siano stati davvero in tanti, in ben nove Stati. Il gioco venne messo in piedi nel 2002 e, come nel caso di altre lotterie, ha visto sempre più ridursi le opportunità di vittoria, determinando di conseguenza l’aumento della posta finale.