Meghan e Harry ai funerali del principe Filippo? Il principe Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan. Lo rende noto Buckingham Palace.

L’assenza di Meghan è frutto delle raccomandazioni dei suoi medici, poiché la duchessa è in stato di gravidanza avanzata e ha già avuto un aborto spontaneo l’anno scorso, fanno sapere fonti vicine ai Sussex.

Meghan e Harry ai funerali del principe Filippo? Lui sì, lei no

Mentre Harry, come confermato da Buckingham Palace, è in partenza dalla California e si sottoporrà all’arrivo ai protocolli cautelari previsti dall’emergenza Covid: vale dire passando attraverso i test necessari e isolandosi per 5 giorni.

Come previsto, anche i bookmaker inglesi non erano ansiosi di pagare l’azzardo di chi scommetteva sul ritorno della coppia dei reprobi fuggita in America, Meghan non ci sarà.

I più accorti – perché già ostili per principio, la neutralità non esiste – erano sicuri: vedrai che quella troverà una scusa per non venire. E infatti. D’altra parte non è un mistero che il principe di Edimburgo non stravedesse per l’americana.

La guardava con “astio e sospetto”, sembra – a sentire i ben informati delle cose di corte – non avesse problemi a manifestare la sua ostilità. Diciamo che – è morto a un soffio dai cent’anni – era un uomo di un’altra epoca.

Epoca gloriosa e meschina, come tutte, che certo però fu più indulgente nei confronti delle altezze reali, forse più intimidita dalla distanza di una aristocrazia irraggiungibile. Quella social, all’americana, Meghan style ha scelto un approccio democratico: toglindo al popolo la favola della principessa. E il popolo si vendica.