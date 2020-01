ROMA – Il divorzio dalla famiglia reale è compiuto: Harry e Meghan Markle sono liberi. I duchi del Sussex non avranno più alcun obbligo a nome della casata dei Windsor ma non potranno più usare il titolo più ambito, quello di “HRH – her/his royal highness”, Sua Altezza reale.

Lui non sarà più principe, saranno semplicemente Harry Mountbatten-Windsor e Meghan Markle, i duchi di Sussex. E non riceveranno neanche più soldi pubblici, anzi dovranno rimborsare i fondi dei contribuenti, oltre 2,5 milioni di sterline, spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore House, che intendono mantenere come residenza nel Regno Unito.

Non è invece chiaro come e chi pagherà le spese della loro sicurezza, anche se è probabile che i duchi continueranno a ricevere fondi dal padre, il principe del Galles, almeno fino a quando non avranno trovato il modo di guadagnare.

Al termine di un lungo, complesso, serrato negoziato, il dado è tratto. La regina Elisabetta II aveva detto che voleva una soluzione in termini di “giorni, non settimane” è così è stato: sono trascorsi appena dieci giorni dal clamoroso annuncio di volersi tirare indietro perchè non più in grado di reggere la tensione; e neppure una settimana dal summit di famiglia a Sandringham in cui il principe ha dovuto confrontarsi con il fratello, William, il padre, Carlo e soprattutto la nonna, la regina Elisabetta II.

Caldo e affettuoso il saluto della regina, che li ha ringraziati per le “sfide” affrontate l’anno scorso e ha assicurato che comunque rimarranno “membri della famiglia molto amati”: “Voglio ringraziarli per tutto il lavoro dedicato al Paese e al Commonwealth. E sono particolarmente orgoglioso di come Meghan sia diventata così rapidamente parte della famiglia. La speranza di tutta la mia famiglia è che l’accordo consenta loro di iniziare a costruire una nuova vita felice e serena”.

Adesso, comincia il “dopo”. Del resto, Meghan non ha più praticamente messo piede nel Regno Unito da quando, a fine novembre, è andata in Canada, per quello che all’epoca era stata presentata come una “pausa natalizia”. La scorsa settimana si è limitata a fare un salto a Londra, il tempo di fare una visita all’ambasciata canadese e ringraziare il Paese per l’ospitalità ricevuta. Poi è tornata in Canada, dove aveva lasciato il piccolo Archie e i due cani.

La duchessa è stata fotografata negli ultimi giorni mentre si imbarcava su un idrovolante, mentre visitava a Vancouver una casa famiglia per donne. I tabloid l’hanno anche sorpresa alla guida della sua Land Rover Discovery mentre andava a prendere all’aeroporto un’amica istruttrice di pilates, Heather Dorak. A un’amica ha confidato che proprio non ce la faceva più a reggere la tensione e che, all’interno della Famiglia reale, non sarebbe riuscita a crescere serenamente il figlio.

Ormai è chiuso il cottage, regalo di nozze della regina, e dove la coppia si era stabilita solo pochi mesi fa al termine di lunghi lavori di ristrutturazione. I due dipendenti a tempo determinato, una governante e un’addetta alle pulizie, saranno ricollocati in altre case della Famiglia reale mentre agli altri addetti (chef, camerieri e maggiordomo) è stato detto di fare i bagagli.

Meghan avrebbe già puntato una residenza da sogno da 21 milioni di sterline a Vancouver, con vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico: in una zona-paradiso per ricchi è un villa di quasi 650 metri quadrati su quattro piani, con 6 camere da letto e cinque bagni. Per ora la duchessa si è stabilita in una residenza da 14 milioni di dollari sull’isola di Vancouver.​ Harry si trova ancora in Inghilterra.

Secondo indiscrezioni, farà fronte ad alcuni ultimi impegni all’inizio della prossima settimana e poi raggiungerà la moglie e il figlio in Canada. E inizieranno la loro nuova vita, senza più quel titolo, sicuramente ingombrante, ma che sarebbe stato sicuramente utile per loro e i loro futuri piani economici (non è chiaro se riceverà ancora i 2,3 milioni di sterline all’anno che ottiene dalle casse del ducato di Cornovaglia, proprietà del padre, il principe del Galles).

Anche la madre di Harry, la principessa Diana, dopo il divorzio da Carlo, pur mantenendo il titolo di “principessa di Galles”, fu privata del trattamento di Altezza Reale. E quella scelta alienò alla regina per lungo tempo la simpatia del popolo.

Fonte: Agi