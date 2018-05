MIAMI – La sorellastra di Meghan Markle, Samantha Grant, inseguita dai paparazzi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], si è schiantata con la sua auto.

Ancora una brutta notizia quindi per la famiglia di Meghan. La sorellastra di Meghan, così come il padre, non è stata invitata al matrimonio.

Secondo il sito TMZ Samantha, alla vigilia del chiacchierato Royal Wedding della sorella, si è fratturata un ginocchio e una caviglia.

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente.

Il compagno di Samantha ha detto a TMZ che l’incidente è avvenuto vicino ad un casello, dopo che un fotografo ha fatto inversione di fronte alla loro auto, costringendolo a sterzare di colpo prendendo in pieno una barriera di cemento. La donna, 53 anni, è stata sbalzata sul parabrezza: il suo piede ha subìto una rotazione all’indietro provocando la doppia frattura.