WASHINGTON – In un’intervista concessa ad ABC News, Melania Trump parla dello stato del suo matrimonio, delle infedeltà del marito, del movimento #MeToo e delle critiche sul suo abbigliamento.

La First Lady americana, in viaggio in Africa, è protagonista dello special “Being Melania – The First Lady”, in onda domani su ABC News, condotto dal giornalista Tom Llamas. Ha accettato di rispondere a tutte le domande, anche quelle di tipo personale e più scottanti riguardanti le infedeltà di Trump.

Da alcuni promo trasmessi per lanciare l’intervista, si capisce che non si è sottratta a nessuna delle domande di Llamas nemmeno quando le ha chiesto della giacca Zara, al centro di commenti polemici, che riportava la scritta “A me non interessa e a te?” e indossata per volare verso McAllen sul confine tra Texas e Messico per visitare il campo dei bambini che il marito aveva separato dai genitori emigranti.

Al momento non sono note le risposte della moglie di Donald Trump e per conoscerle è necessario aspettare che venga mandata in onda l’intervista. Va ricordato che nelle ultime apparizioni televisive, la First Lady sorrideva e annuiva alle parole del marito ma domani al centro della scena non ci sarà Donald, soltanto Melania.