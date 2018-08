COLUMBUS – Melania Trump ha una sosia? Durante un viaggio con il marito a Columbus, Ohio, il 24 agosto ha attirato l’attenzione per una ragione assai bizzarra: in un video indossava un tailleur bianco, una camicetta a pois e occhiali da sole. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo alcune teorie complottiste, Melania, 48 anni, avrebbe una sosia che si presenterebbe al suo posto in alcuni impegni di Stato e a Columbus, hanno scritto alcuni utenti sui social, c’erano dei particolari che lo confermerebbero.

“Colore e riga dei capelli sbagliata, camicetta sbagliata, colletto della giacca sbagliato, logo sugli occhiali da sole mancante” ha scritto un utente di Twitter. Altri hanno addirittura analizzato l’aspetto compresa la postura, gli atteggiamenti e il peso, facendo notare che pesava almeno circa 10 kg in più di Melania come dimostrava il viso tondo.

La first lady è nota anche per i capelli bruni e setosi per cui gli sguardi degli utenti erano sull’attaccatura della chioma che sembrava anche più scura. Alcuni hanno aggiunto che la finta First Lady, quel giorno aveva visitato un ospedale pediatrico, avrebbe dovuto evitare la vigorosa stretta di mano, fatto inusuale per Melania.