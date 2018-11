ROMA – Michael Rogers, il senzatetto di Melbourne che ha affrontato il terrorista omicida Hassan Khalif Shire Ali, è diventato un eroe e per lui si sta mobilitando l’opinione pubblica australiana: una colletta social ha già raccolto una somma pari a 80mila dollari americani. Il video in cui lo si vede speronare il terrorista con un carrello della spesa per arginarne la violenza omicida è diventato virale alimentando una gara di solidarietà.

Il 46 anni non ha esitato, era sulla scena e ha partecipato con gli agenti alle azioni per limitare i danni: il terrorista ha fatto saltare la sua auto prima di accoltellare a morte il ristoratore di origini italiane e colpire altre due persone.

Funerali di Stato per il ristoratore italiano. Funerali di Stato, la settimana prossima, per Sisto Malaspina, il noto ristoratore 74enne di origini italiane accoltellato a morte sabato a Melbourne da un terrorista poi ucciso dalla polizia. Lo ha annunciato sul suo account twitter il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews. “Sisto Malaspina era una icona di Victoria, conosciuto e amato da tutti noi – ha scritto Andrews -. Ho parlato di nuovo con la sua famiglia questa mattina e hanno accettato la mia offerta di un funerale di Stato la settimana prossima, seguiranno ulteriori dettagli. Fino ad allora il nostro amore ed i nostri pensieri vanno alla famiglia di Sisto”.