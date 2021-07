Tres Genco, un membro degli Incel (celibi involontari), voleva compiere una strage in un campus dell’Ohio, con l’idea di uccidere quante più ragazze fosse possibile come forma di vendetta per i rifiuti ricevuti. Genco, 21 anni, di Hillsboro, è stato arrestato dall’FBI mercoledì scorso. Nel bagagliaio della sua auto aveva un fucile a pompa e un giubbotto antiproiettile. Due anni fa partecipòa ad un corso di addestramento nella base militare americana di Fort Benning, in Georgia.

Membro degli Incel, progettava strage in un college dell’Ohio

Genco farebbe parte del movimento degli Incel: si tratta di una sorta di comunità online che diffonde odio verso le donne. I membri di questo gruppo credono sia un loro diritto avere risposte positive alle loro attenzioni romantiche o sessuali e usano la violenza come arma per vendicarsi se questo non accade.

Come riporta il verbale di polizia, l’obiettivo di Tres Genco era uccidere 3000 donne. Il 21enne aveva un profilo attivo legato agli incel e qualche mese fa raccontava di aver spruzzato del succo d’arancia addosso sulle ‘femoids’, un termine usato da questo gruppo di eterosessuali bianchi, razzisti e sovranisti per definire le donne: metà ‘femmine’ e ‘umanoidi’, quindi ‘meno degli umani’.

Il riferimento al succo d’arancia fece sospettare gli investigatori che il 21enne volesse imitare Elliot Rodger, anche lui parte degli incel. Nel maggio 2014 Rodger uccise sei persone in una strage compiuta fuori dall’Università della California.