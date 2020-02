Mercantile Mv Alta trovato in Irlanda: era scomparso con uragano Dennis

ROMA – Il mistero della nave fantasma: il mercantile MV Alta proveniente dalla Tanzania, dopo l’uragano Dennis nel Regno Unito è riemerso a sulla costa irlandese a Ballycotton, nella contea di Cork. L’ultima volta, la nave di 77 metri era stata avvistata nell’Atlantico dalla Royal Navy, lo scorso settembre.

Un portavoce della Guardia costiera di Waterford ha detto a the Irish Examiner che la posizione attuale della nave è dovuta all’uragano, aggiungendo che avevano controllato e che a bordo non c’era nessuno. John Tattan, direttore delle operazioni di salvataggio di Ballycotton RNLI, ha dichiarato: “E’ un caso su un milione”.

Il mercantile “è arrivato dalla costa africana, a ovest della costa spagnola, a ovest della costa inglese e fino alla costa irlandese. Prima d’ora non ho mai visto niente di simile”. Tattan ha spiegato che è sorprendente che il mercantile non sia stato rilevato in precedenza da uno dei pescherecci al largo della costa meridionale.

Lo scorso settembre è stato riferito che l’HMS Protector con sede nel Devonport, la Royal Navy britannica lo aveva individuato nell’Atlantico; la nave è stata inoltre avvistata 1.300 miglia a sud-est delle Bermuda con 10 membri dell’equipaggio a bordo che si ritiene sia stato salvato.

Il mistero circonda la nave mercantile, costruita nel 1976, finita a fluttuare nell’Oceano Atlantico senza che nessuno fosse a bordo. Al momento si sta cercando di trovare l’armatore della nave. La Guardia costiera irlandese ritiene che la nave sia ora incagliata in sicurezza sugli scogli ma il suo futuro è tutto da vedere. Se a causa di un’altra tempesta o altissima marea ricominciasse a galleggiare, potrebbe anche creare problemi. (Fonte The Mirror e YouTube)