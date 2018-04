CITTA’ DEL MESSICO – Il Messico vieta la Barbie ispirata a Frida Kahlo, dando ragione alla famiglia della celebre pittrice che detiene in esclusiva i diritti della sua immagine.

La vicenda è nata dopo che la Mattel, azienda che da sempre produce la famosa bambola, ha lanciato una serie di nuove Barbie basate su “donne che ispirano”, tra cui l‘artista Kahlo, l’aviatrice Amelia Earthart, la biologa Bindi Irving e la matematica e fisica Katherine Johnson. Alcuni dei familiari della pittrice hanno contestato però l’uso dell’immagine e il tribunale ha dato loro ragione.

I parenti hanno inoltre contestato i tratti della bambola ritenendo che il colore della carnagione e la fisionomia, in particolare le note folte sopracciglia, non corrispondono a quelli della celebre artista del XX secolo.

Con la famiglia della pittrice si era schierata anche l’attrice Salma Hayek, che nel 2002 ha interpretato l’artista nel film Frida, per il quale ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attrice attrice protagonista.

In un post su Instagram l’attrice messicana, grande ammiratrice della pittrice, ha commentato la sua trasformazione in bambola con parole molto dure: “Frida Kahlo non ha mai provato ad essere o assomigliare a qualcuno. Ha celebrato la sua unicità. Come hanno potuto trasformarla in Barbie? Non posso credere che hanno fatto una Barbie della nostra Frida che non ha mai cercato di assomigliare a nessuno e ha sempre celebrato la sua originalità”, ha scritto sul social.