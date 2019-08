ROMA – Si è arrampicata sul balcone per fare yoga, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta. La giovane studentessa Alexa Terraza, 23 anni, si è rotta oltre 110 ossa e ora non potrà più praticare lo sport.

Secondo la ricostruzione, la giovane di San Pedro si è messa in equilibrio sulla ringhiera ma ha perso il controllo ed è precipitata nel vuoto. Subito sono scattati i soccorsi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato le fratture di 110 ossa.

La giovane è stata sottoposta a una operazione per la ricostruzione di ginocchia e caviglie ed è stata sotto i ferri per oltre 11 ore. I media messicani hanno diffuso una foto che mostra la studentessa in esibizione proprio qualche attimo prima della caduta.

Per le ferite riportate, la ragazza potrebbe non essere più in grado di praticare yoga e, stando alle parole dei medici, potrebbero volerci anche 3 anni prima che Alexa possa camminare di nuovo.