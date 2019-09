ROMA – Macabro ritrovamento in un pozzo vicino Guadalajara, in Messico. Sono 44 i corpi identificati tra quelli fatti a pezzi, chiusi in 119 sacchi neri e sepolti in un pozzo nello stato messicano di Jalisco.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, i residenti hanno cominciato a lamentarsi per il cattivo odore della zona e le indagini hanno portato a scoprire nei capi appena fuori dalla città i rest umani.

Le autorità finora sono riuscite a identificare 44 dei corpi ritrovati. Nello stato di Jalisco opera una delle più violenti gruppi criminali messicani legato al traffico di droga e questo è il secondo ritrovamento del genere nell’area nel 2019. (Fonte ANSA)