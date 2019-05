CITTA’ DEL MESSICO – Fatimih Davila Sosa, ex Miss Universo Uruguay, è stata trovata senza vita nel bagno di un albergo di Città del Messico, dove era arrivata qualche giorno fa per un impegno di lavoro. È giallo sulla morte della 31enne, modella di professione e influencer. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se si sia trattato di suicidio o di omicidio. La donna sarebbe stata scoperta con un cappio alla gola, ma indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Ad allertare le forze dell’ordine è stato il personale dell’hotel. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Fatimih Davila Sosa era arrivata a Città del Messico lo scorso 23 aprile. La scoperta del cadavere è stata fatto solo lo scorso giovedì 2 maggio.

Fatimih vinse il titolo di Miss Universo Uruguay nel 2006 in rappresentanza del dipartimento di Masldonado, e poi partecipò ai concorsi Miss Continente Americano, Miss Model of the World e Reina Sudamericana. Dallo scorso gennaio, come lei stessa aveva annunciato su Instagram, aveva cominciato di nuovo a lavorare come modella proprio in Messico, non fornendo però alcun ulteriore particolare sull’impiego.

Prosegue l’inchiesta per risolvere il mistero della sua improvvisa scomparsa. Il decesso della modella arriva in un periodo in cui in Messico si stanno registrando numerosi omicidi di donne. Secondo il quotidiano El Universal, gli inquirenti starebbero anche esaminando un possibile coinvolgimento nelle vittima in un giro di prostituzione. (fonte EL UNIVERSAL)