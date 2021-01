Un ladro ha provato a rapinare i passeggeri di un autobus che però hanno reagito e lo hanno ucciso di botte. E’ accaduto in Messico, a bordo di una corriera che stava percorrendo un tratto autostradale verso la città di Pachuca.

Ladro ucciso di botte dai passeggeri di un autobus

Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì scorso, 22 gennaio. Tre criminali saliti a bordo di un autobus hanno intimato alle persone presenti di consegnare tutti i beni di valore. A detta di alcune testimonianze sull’accaduto, uno dei criminali avrebbe estratto un’arma da fuoco per minacciare i passeggeri. Il malvivente però, in un momento di disattenzione, è stato aggredito da alcuni viaggiatori.

Un gruppo di persone infatti ha improvvisamente aggredito il rapinatore, iniziandolo a picchiare. A quel punto gli altri due malviventi sono scesi dal mezzo e si sono dileguati. Per il loro complice però non c’era più niente da fare.

Aperta indagine, ma passeggeri non indagati

La Polizia, giunta sul luogo poco dopo, ha potuto solamente confermare la morte del rapinatore. Gli agenti hanno aperto un’indagine ma, al momento, nessuno dei passeggeri risulterebbe indiziato o fermato. Il tentativo di rapina finito in tragedia in seguito alla reazione dei passeggeri, è andato in scena nei pressi del comune di Tecámac, nello stato di Messico.