Messico, madre uccide i sui 4 figli piccoli a coltellate dopo una lite con il marito

Arelis Juárez, messicana di 27 anni, ha confessato di aver accoltellato a morte i quattro figli, tra cui uno di soli 10 mesi, perché il marito di 62 anni “era geloso e voleva lasciarlo”. La donna, arrestata a Oaxaca, in Messico, ha accoltellato le tre figlie e il neonato nell’abitazione di Chicapa de Castro. Arelis di otto anni, Itzayana di cinque, Alisey di due e Delfino di 10 mesi, sono stati trovati sdraiati nello stesso letto e dichiarati morti sul posto.

Messico, il racconto della donna

Come riporta il Daily Mail, Juárez ha tentato il suicidio ferendosi al collo. È stata portata d’urgenza all’ospedale civile di Juchitán, dove è ricoverata in condizioni stabili. Dopo l’arresto la donna ha confessato gli omicidi e detto che il marito di 62 anni “era molto geloso e non sopportava più di stare con lui“. Il procuratore generale di Oaxaca Arturo Peimbert ha confermato alla tv Milenio che la donna prima degli omicidi aveva bevuto alcol. Poi usato la stessa arma del delitto per cercare di togliersi la vita.

Dall’autopsia è emerso che per uccidere i figli avrebbe utilizzato un oggetto appuntito. Alcuni testimoni hanno detto alla tv Milenio che Juárez veniva picchiata regolarmente dal marito. Il giorno dei delitti avevano litigato perché la donna stava uscendo di casa per andare a ubriacarsi in un posto pubblico.