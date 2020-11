Messico, per rilanciare il turismo albergatore consiglia la visione di un film per adulti

Per rilanciare il turismo in Messico, in particolare del Canyon del Sumidero, un albergatore consiglia la visione di un film per soli adulti.

L’importante è rilanciare il turismo in Messico messo in ginocchio dalla pandemia da Covid e per farlo perché non utilizzare anche un film per adulti?

E’ l’idea è venuta al presidente dell’Associazione degli hotel e dei motel del Centro del Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, che ha consigliato di vedere un film per adulti girato proprio nel Canyon del Sumidero, una delle meraviglie messicane.

Il canyon, prima dell’emergenza sanitaria, attirava ogni anno migliaia di escursionisti soprattutto per le gite in barca sul fiume Grijalva, che lo attraversa.

Le parole del rappresentante degli albergatori locali, che ha comunque sottolineato di esprimersi “a titolo personale”, sono giunte in seguito alla messa online, il 4 ottobre, di uno spezzone del film, divenuto subito virale.

Film a luci rosse per promuovere il turismo locale

Nel film si può “ammirare” anche lo spettacolare canyon stretto e profondo circondato dal parco nazionale che sorge a nord della città di Tuxtla Gutiérrez.

“La vedo come una promozione verso la destinazione”, ha spiegato Gutiérrez, spiegando che il turismo rappresenta un settore fondamentale per l’economia del Chiapas.

In ogni caso, “la visita degli attori è un segno che visitare Tuxtla Gutiérrez, e più in generale il Chiapas, è sicuro poiché qui vengono rispettate alla lettera tutte le misure di sicurezza sanitaria”. (fonte 9colonne.it)