WASHINGTON – Michael Avenatti è stato condannato da una giuria di New York, negli Stati Uniti, con l’accusa di aver tentato di estorcere milioni di dollari alla Nike. Avenatti è un avvocato famoso per aver difeso la star di film a luci rosse, Stormy Daniels, nella sua battaglia contro Donald Trump. L’avvocato è stato anche accusato di aver defraudato un coach di basket universitario che rappresentava. La sentenza è attesa a giugno e il legale rischia oltre 40 anni di carcere.

Avenatti era accusato in particolare di aver minacciato la Nike di rendere pubbliche le accuse secondo cui sponsorizzava segretamente le famiglie dei giocatori di basket universitario, a meno che non pagasse una ventina di milioni di dollari per condurre una indagine interna.

Sul legale pendono anche le accuse di altri due processi: uno a Manhattan con l’accusa di aver defraudato Stormy Daniels dei proventi legati ad un contratto per un suo libro, un altro in California per aver frodato diversi clienti e mentito al fisco. (Fonte ANSA)