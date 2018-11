WASHINGTON – Ancora problemi per Michael Avenatti, legale della star per film a luci rosse Stormy Daniels e aspirante candidato alla Casa Bianca. Avenatti è stato accusato da un’attrice con cui ha avuto una relazione di averla aggredita dopo una lite per soldi nel suo appartamento di Los Angeles. Solo qualche giorno fa era stato arrestato per violenza domestica.

Mareli Miniutti ha denunciato il legale di Stormy Daniels in tribunale e in una dichiarazione giurata l’ha accusato di averle gridato contro durante una lite e di averla offesa, dicendole prima di tutto che era una ingrata e poi colpendola al volto con un cuscino. La donna sostiene che Avenatti l’ha spinta fuori dal letto e le ha strappato via il telefono prima che riuscisse a chiedere aiuto. L’avvocato, che era stato arrestato la scorsa settimana per violenza domestica e poi rilasciato su cauzione, ha definito le accuse “completamente false”.