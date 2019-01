ROMA – Un 22enne argentino, Leo Blanco, si è sottoposto a ben undici interventi di chirurgia plastica per somigliare al suo idolo Michael Jackson, spendendo circa 36mila euro.

Il giovane fin da adolescente è stato pronto a qualsiasi cosa. L’ossessione per il cantante infatti è arrivata durante la sua infanzia quando ha iniziato a imitare il re del pop con gesti e voce. Poi nel 2012, quando aveva solo 15 anni, è iniziata anche la trasformazione. “Voglio diventare il migliore sosia in Argentina (…) Metto tutte le mie energie e tutti i miei soldi per raggiungere questo obbiettivo” ha spiegato Leo, sottolineando: “Ogni operazione mi avvicina al mio obiettivo”. Una trasformazione che però non passa solo dal look ma anche dall’imitazione della voce e dei gesti del re del pop.

Per diventare sempre più simile Michael Jackson infatti Leo ogni giorni riascolta le sue canzoni e rivede i video dei suoi concerti.