ROMA – Michela Morellato chiede 5 milioni di dollari agli Stati Uniti. 5 milioni di danni perché (secondo la sua denuncia) il Pentagono ha divulgato (via mail) la sua identità a persone terze quando non avrebbe dovuto. Lei, Michela, è la moglie di un sergente americano e attualmente vive proprio negli Usa. La vicenda è ora nelle mani dei giudici di Denver (Colorado), che decideranno se la vicentina è attendibile e in base a quello istruiranno o meno il processo per violazione di privacy.

Michela Morellato e le molestie subite per lavorare in tv.

Le chiesero rapporti intimi in cambio di lavoro e la ragazzina di appena 18 anni denunciò le molestie. La protagonista di questa storia è Michela Morellato, che denunciò un famoso giornalista Rai per delle molestie sessuali subite 12 anni fa durante un colloquio di lavoro. Sull’onda dello scandalo che ha coinvolto Harvey Weinsten, la Morellato ricorda nel 2017 di essere stata la prima (nel 2005) a denunciare il tipo di ricatto che esiste nel mondo dello spettacolo e che per questo venne boicottata ed esclusa. (Fonte Il Gazzettino e il Giornale di Vicenza).