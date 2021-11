Migranti, ecco quanto guadagnano gli scafisti che attraversano il Canale della Manica

Migranti e scafisti, è anche una questione di soldi: quanto guadagnano gli scafisti che portano i migranti in Europa o in Gran Bretagna? Dietro la facciata lacrimosa della carità cristiana, gira tanto denaro. Una stima interessante viene da Londra.

Il calcolo della polizia inglese

La polizia inglese ha calcolato che per una barca con 88 clandestini, paganti ciascuno 5mila euro (4 mila sterline) gli scafisti guadagnano (al lordo delle spese) più di 350 mila euro. Fa un milione ogni tre viaggi. Il che fornisce alle organizzazioni criminali che stanno dietro il traffico di esseri umani una bella potenza di fuoco per facilitare la loro azione anche possibilmente ungendo le ruote o finanziando una ulteriore catena di comportamenti illeciti.

8500 traversate in un anno

Dalle 8500 traversate della Manica dello scorso anno, ora sono arrivate a 23.000 ma sono stati respinti solo cinque migranti clandestini. Come ha ammesso il vice ministro degli Interni Tom Pursglove che al riguardo ha inoltre aggiunto: “Dobbiamo fare di meglio”.

I parlamentari hanno chiesto a Pursglove se i migranti intercettati sul suolo francese siano ancora immediatamente rilasciati, il che permetterebbe loro di ritentare la traversata, ma il vice ministro ha eluso la domanda. Il MailOnline ha pubblicato dei video che mostrano due gommoni lunghi 15 metri, con a bordo circa 40 migranti pronti per il viaggio e spinti verso la Gran Bretagna dagli scafisti. La polizia francese non è riuscita a individuare la partenza mentre i giornalisti hanno girato dei video in cui i migranti trasportavano i gommoni giù dalle scogliere per raggiungere le acque.