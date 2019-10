NEW YORK – Elicotteri, droni, cani poliziotto, un numero d’emergenza per le segnalazioni e gli aggiornamenti sulle tv locali. La misteriosa scomparsa da tre giorni di un giovane cadetto dall’Accademia militare di West Point, nello stato di New York, sta ricevendo un’attenzione spasmodica. Il motivo è che il cadetto si è allontanato con un fucile d’assalto, un M4, variante dell’M16 usato nelle ultime stragi in Texas e Ohio, un tipo di arma in grado di sparare fino a novecento proiettili al minuto.

Il ragazzo è sparito venerdì pomeriggio, 18 ottobre, quando era atteso a una competizione militare con i suoi compagni di corso. I controlli in tutti gli ospedali della contea hanno dato esito negativo. Anche la Guardia costiera si è offerta di contribuire alle ricerche. Ufficialmente, le autorità militari temono che il cadetto possa fare male solo a se stesso, ma la presenza di un’arma d’assalto alimenta la paura di ipotesi diverse.

Fonte: AGI