ROMA – Mina Basaran, l’ereditiera morta insieme ad alcune amiche nello schianto aereo avvenuto domenica 11 marzo in Iran, avrebbe dovuto sposarsi tra poco più di un mese e in Turchia era considerata una vera e propria star del web.

La 28enne, primogenita di Huseyin Basaran, un magnate turco, aveva un fratello minore. Il padre è un chiaro esempio di ‘self-made man’: partito dal commercio di nocciole, Basaran Sr. è riuscito a creare negli anni un vero e proprio impero e ora la holding che porta il suo nome ha importanti interessi in ogni campo: dal turismo all’energia, dalla finanza all’edilizia.

Dal 2013 Mina faceva parte del cda dell’azienda di famiglia, essendone l’erede designata, e il padre, in passato presidente del club turco del Trabzonspor, aveva intitolato a lei due torri costruite di recente a Istanbul.

Mina avrebbe dovuto sposare Murat Gezer, titolare di una tipografia, il prossimo 14 aprile. I suoi sogni si sono infranti, per cause ancora da accertare, contro una montagna in Iran, dove il jet privato della compagnia di famiglia stava transitando in volo da Dubai a Istanbul.

Mina, insieme a sette amiche, alcune delle quali, come lei, molto note, era di ritorno dopo aver celebrato il suo addio al nubilato negli Emirati Arabi; l’incidente non ha dato scampo né a loro, né alle tre donne appartenenti all’equipaggio. Per riconoscere i corpi, completamente carbonizzati, è stato necessario il test del dna.

Questi i nomi delle altre donne morte nello schianto: Liana Hananel (fondatrice del marchio d’abbigliamento Lily and Rose), Zeynep Coskun (stilista di lusso di costumi da bagno nonché figlia di un dirigente turco di Toyota), Jasmin Siloni e Asli Izmirli (due importanti designer di gioielleria), Ayse And (rinomata psicologa), Sinem Akay (dipendente di importanti marchi d’abbigliamento) e Burcu Urfali (produttrice di abiti da lavoro e uniformi).