Miss Mercedes Morr, influencer di Instagram e OnlyFans, è stata trovata morta domenica scorsa a Richmond, in Texas, in un apparente omicidio-suicidio. La polizia ha poi confermato che il sospettato della morte della 33enne, al secolo Jenae Gagnier, è stato identificato come Kevin Accorto, anche lui trovato morto sulla scena del crimine.

Morta influencer di Instagram e OnlyFans Miss Mercedes Morr

Il dipartimento di polizia di Richmond ha dichiarato: “Il presunto sospettato della morte di Jenae Gagnier, conosciuta anche come ‘Miss Mercedes Morr’, è stato identificato come Kevin Alexander Accorto, 34 anni”.

Accorto è stata la seconda persona trovata sulla scena del crimine. Ancora sconosciute le cause della morte. La polizia ritiene che si sia verificato un omicidio-suicidio e che i due non avevano una relazione.

I messaggi di cordoglio per la morte di Miss Mercedes Morr

Tanti i messaggi di cordoglio che giungono sul profilo Instagram dell’influencer, una modella oversize che aveva avuto successo grazie ai suoi scatti molto spinti. Miss Mercedes Morr era nota anche OnlyFans e l’ultima volta aveva pubblicato un posto lo scorso 24 agosto.

Uno dei primi volti a salutare la 33enne è stato il rapper Tory Lane: “Riposa in pace, Regina” ha scritto. Anche il rapper Bow Wow ha commentato l’ultimo post su Instagram di Gagnier, scrivendo: “Smettila di scherzare, abbiamo parlato solo giovedì, non farmi così”. Tra i tanti utenti che la seguivano, inoltre, erano presenti anche Cardi B e Megan Thee Stallion.