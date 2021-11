Missile russo distrugge satellite lasciando migliaia detriti nello spazio, pericolo per la Iss

Un missile russo anti-satellite ha lasciato in orbita migliaia di pericolosi frammenti. Il razzo lanciato da Mosca ha distrutto infatti un satellite ma ha anche innescato una pioggia di detriti che ha costretto i membri dell’equipaggio della Iss, la Stazione spaziale internazionale, a cercare riparo e prepararsi a una possibile evacuazione. La Russia non ha confermato il test, ma gli Usa parlano di “atto sconsiderato e pericoloso”.

Test russo anti-satellite, Iss in pericolo

Secondo Washington, la Russia ha testato un missile anti-satellite ad ascesa diretta, che ha colpito il satellite sempre russo e creato la pioggia di detriti nella bassa orbita terrestre: “Ci sono già più di 1.500 pezzi di detriti orbitali tracciabili e probabilmente se ne scateneranno centinaia di migliaia più piccoli”, ha tuonato il Dipartimento di Stato.

La Russia ha fatto il test nonostante i ripetuti allerta statunitensi sul fatto che questo genere di test può essere un rischio non solo per i satelliti, ma per gli stessi astronauti. La stessa agenzia spaziale russa Roscosmos ha rilevato come la pioggia di detriti abbia costretto astronauti e cosmonauti a trovare rifugio mentre la Iss attraversava il campo dei detriti.

Detriti di satellite, Usa accusano Russia

L’amministratore della Nasa, Bill Nelson, si è detto “indignato”: “È incredibile che la Russia metta in pericolo non solo gli astronauti americani e quelli dei partner internazionali sulla Iss, ma anche i loro stessi cosmonauti”. Attualmente ci sono sette astronauti sulla Iss, gli americani Mark Vande Hei, Raja Chari, Thomas Marshburn e Kayla Barron; insieme ai russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov e al tedesco Matthias Maurer dell’Agenzia spaziale europea.

I detriti “rimarranno in orbita per anni e potenzialmente per decenni”, mettendo a “rischio significativo” l’equipaggio dell’Iss e le altre attività di volo spaziale dell’uomo, ma anche i satelliti di “più Paesi”, ha tuonato Us Space Command.

Il comando dell’esercito Usa fa adesso sapere che “monitorerà la traiettoria” dei frammenti e che “lavorerà per garantire” che tutti i Paesi che hanno interessi nello Spazio “dispongano delle informazioni necessarie per salvaguardare le loro attività in orbita se colpite dalla nuvola di detriti”, un servizio -aggiunge la nota pubblicata sul sito di Us Space Com -che “gli Stati Uniti forniscono al mondo, comprese Russia e Cina”.