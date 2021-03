Fa discutere la scoperta alle Bahamas, di un’enorme sfera di metallo riflettente di 41 chili con un testo in cirillico.

A scoprire il misterioso oggetto è stata Manon Clarke, una turista britannica di 24 anni, mentre passeggiava con la sua famiglia lungo una spiaggia di Harbour Island, lo scorso 24 febbraio.

Sfera di metallo da 41 kg trovata alle Bahamas

Come si può notare nelle foto scattate dalla giovane, il testo in cirillico indica che la palla ha un range di temperatura di esercizio compreso tra 196 e 170 gradi centigradi sotto zero, una capacità di circa 43 litri e un peso di circa 41 chilogrammi.

Sebbene l’origine dell’oggetto rimanga poco chiara, alcuni esperti intervistati dal quotidiano britannico Independent hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un componente di un satellite russi o sovietico.

E’ un componente di un satellite russo

“Si tratta chiaramente di un serbatoio di propellente idrazina che viene tipicamente utilizzato su satelliti o dai veicoli spaziali senza equipaggio e comprime il propellente nei motori a razzo“, ha spiegato il dottor Martin Archer, esperto di fisica spaziale presso il Dipartimento di Fisica di Londra.

Archer ha anche aggiunto come gli operatori satellitari tentano di far precipitare i vecchi satelliti nel cosiddetto ”Point Nemo’‘, il punto più lontano dalla coste. Può accadere però che “le condizioni atmosferiche o le correnti spingano gli oggetti a centinaia di chilometri dal luogo prefissato’‘.