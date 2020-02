WASHINGTON – Troppe richieste di risarcimento dagli ex membri del gruppo giovanile rimasti vittime di abusi e molestie sessuali: i Boy Scouts of America, il più grande movimento scout degli Stati Uniti, hanno presentato domanda di bancarotta. L’organizzazione ha dichiarato fallimento e detto di volere istituire un fondo di compensazione dopo che le accuse di abusi hanno portato ad una lunga serie di cause legali.

L’organizzazione, che conta 2,2 milioni di membri tra i 5 e i 21 anni, ha scelto la procedura di salvaguardia per poter continuare la propria attività. L’ente è stato accusato di aver coperto generazioni di abusi inflitti a migliaia di suoi giovani membri e di non aver fatto abbastanza per sradicare i pedofili che usano il movimento giovanile come preda dei minori nei suoi 110 anni di storia.

La procedura fallimentare aiuterà i Boy Scout a “risarcire equamente” le vittime attraverso la creazione di un fondo di compensazione per le vittime e permetterà all’organizzazione di continuare a livello locale, ha detto una dichiarazione del gruppo.

“La BSA si preoccupa profondamente di tutte le vittime di abusi e si scusa sinceramente con tutti coloro che sono stati danneggiati durante il loro periodo in Scouting”, ha commentato l’amministratore delegato Roger Mosby.

L’avvocato delle vittime, Jeff Anderson, lo scorso anno ha denunciato che oltre 12mila membri dei Boy Scout sarebbero stati oggetto di abusi sessuali a partire dal 1944. Il legale ha anche detto che i file gestiti dai Boy Scout hanno elencato più di 7.800 presunti autori di abusi sessuali.

L’esistenza di tale documentazione – nota come “file di perversione” e che elenca i capi scout o i capi delle truppe accusati di abusi sessuali – è stata rivelata per la prima volta in un caso giudiziario del 2012. Fondati nel 1910, i Boy Scouts of America hanno circa 2,2 milioni di membri tra i 5 e i 21 anni, secondo l’organizzazione. (Fonti: Ansa, Agi)