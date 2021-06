Monica Lewinsky, serie tv ispirata allo scandalo con Clinton: Impeachment, la vendetta dopo oltre 20 anni

Monica Lewinsky produrrà una serie tv ispirata allo scandalo con Bill Clinton. Quello che, nel 1998, mise in dubbio il futuro politico dell’allora presidente degli Stati Uniti. La fellatio più famosa della storia (almeno quella moderna) all’interno della Casa Bianca. Ora arriva la vendetta, a più di 20 anni di distanza da allora.

Monica Lewinsky produce una serie tv sullo scandalo con Clinton

A 47 anni l’ex stagista della Casa Bianca, oggi collaboratrice di Vanity Fair, produrrà una nuova serie televisiva. Una serie per la 20th Television della Disney ispirata allo scandalo che, appena ventunenne, la mise al centro di una tempesta politica. Da cui scaturì il primo processo di impeachment in oltre un secolo di un presidente degli Stati Uniti in carica.

La serie, che debutterà su FX il 7 settembre, fa parte dell’antologia “American Crime Story“. Intitolata “Impeachment“, è ispirata al saggio di Jeffrey Toobin, “A Vast Conspiracy“. Saggio sullo scandalo sessuale che per poco non provocò la caduta dell’allora presidente Bill Clinton.

Beanie Feldstein sarà Monica Lewinsky in Impeachment

Beanie Feldstein di “Booksmart” darà volto e voce a Monica Lewinsky, Clive Owen sarà Clinton, mentre Edie Falco avrà la parte di Hillary e Sarah Paulson della confidente Linda Tripp.

“Avendo conosciuto Monica per il suo coinvolgimento con la nuova edizione di ‘American Crime Story’, siamo rimasti colpiti dal suo istinto come producer e dal suo desiderio di portare storie inedite e provocatorie sullo schermo”, ha detto la presidente di 20th Television Karey Burke auspicando che “Impeachment” sia solo l’inizio di una lunga collaborazione.

Cosa fa ora Monica Lewinsky?

Negli ultimi anni la Lewinsky si è reinventata come scrittrice, attivista e adesso anche titolare di una società di produzione appropriatamente battezzata “Alt Ending” (finale alternativo).

Il progetto con 20th Television non è il solo in cantiere per l’ex stagista: c’è anche un documentario per Hbo Max intitolato “15 minutes of Shame” che, secondo la piattaforma in streaming, esplorerà “l’epidemia di vergogna” nella cultura contemporanea.