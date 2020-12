I monoliti d’acciaio ormai spuntano come funghi. Dopo il deserto nello Utah, in California e Romania ne è apparso uno all’Isola di Wight vicino a una scogliera a picco sul mare.

Ami Blackburn, 31 anni, dopo aver letto delle voci sui social media che poteva trattarsi di un fake – cosa più che probabile – è andata a indagare con il figlio e il fidanzato e ha scattato alcune foto.

Blackburn, assistente sanitaria di Newport, Isola di Wight, ha detto: “Quando l’ho visto ho pensato che fosse molto curioso e ho cercato quelli trovati in Utah, California e Romania”.

“Abbiamo smosso un po’ di sabbia intorno alla base ed era di legno con specchi attaccati ai lati”.

“Mi piacerebbe pensare che siano stati degli alieni, ma è più che probabile si tratti di un progetto artistico insolito”.

Tom Dunford, un altro residente dell’Isola di Wight, ha detto a Sky News che la struttura era alta 3 metri e “molto riflettente”.

Ha aggiunto che pensava “fosse lo scherzo di qualcuno” ma il monolite ha suscitato scalpore tra gli abitanti che si sono riversati sulla spiaggia per guardarlo da vicino.

Nessuno fino a oggi sapeva chi fosse responsabile delle misteriose strutture trovate nello Utah, California e Romania.

Monolite dei misteri, ecco di chi è opera

Il New York Post ha riportato che il gruppo di artisti noto come The Most Famous Artist ha pubblicato una foto del monolite sul proprio account Instagram scrivendo solo “monolith-as-a-service.com“.

La foto del monolite metallico a tre lati includeva le specifiche dell’opera d’arte: “Dimensioni autentiche e materiali di qualità museale; edizione di 3 + 1 prova d’artista; consegna e installazione incluse; certificazione di autenticità blockchain, firmata e datata “The Most Famous Artists 2020” e “la consegna richiede da 4 a 6 settimane”.

In seguito ha pubblicato su Instagram foto di articoli riguardanti il gruppo pubblicati su Mashable, Fox News e Artnet e poi un post con un altro monolite installato nel Joshua Tree National Park.

Hanno aggiunto “Un altro monolite fuori dal Joshua Tree. Con questo sono 4. Cosa significa?”.

A fine giornata, per fornire una prova, nell’ultimo post c’era la foto di un artista col volto coperto mentre realizzava un monolite e prendeva in giro le cospirazioni sugli extraterrestri: “Vuoi dire che non è stata opera degli alieni?!” (Fonte: Sun, New York Post).