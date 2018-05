LOS ANGELES (USA) – Nuove rivelazioni shock scuotono il mondo dello spettacolo negli Usa. Otto donne infatti accusano il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, di molestie sessuali. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo riporta la Cnn che riporta i racconti delle presunte vittime e dei “comportamenti inopportuni” tenuti in più occasioni da Freeman. Dalle pacche sul fondoschiena alle carezze prolungate fino ai tentativi di sollevare la gonna insistendo nel chiedere se la preda indossasse o meno la biancheria intima.

Una giovane assistente alla produzione ha raccontato che il suo lavoro dei sogni, nell’estate del 2015, si è trasformato in un incubo, a causa di molestie subite per mesi. Un’altra donna, nello staff della produzione di un film del 2012, ha raccontato di aver subito molestie sessuali da Freeman, e come lei anche la sua assistente, in numerose occasioni.