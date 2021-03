Morte per impiccagione in Iran per quattro uomini: usarono violenza su una donna costringendo il marito a guardare

Morte per impiccagione in Iran per quattro uomini condannati per avere stuprato una donna davanti al marito legato e averlo costretto a guardare. L’orribile aggressione è avvenuta mentre la coppia faceva un’escursione su una montagna nella provincia di Khorasan Razavi.

Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini e Mohammad Watandoost sono stati identificati dalla polizia di Fariman. E accusati di rapimento e stupro di una donna e minacce di violenza nei confronti di un uomo.

Iran, stuprano una donna e legano il marito per farlo guardare

Prima di violentare la donna, avevano legato le mani e i piedi del marito. Il tribunale penale di Khorasan Razavi ha inviato il caso alla Corte suprema. Che ha condannato a morte i quattro uomini nella prigione di Mashhad.

Le leggi iraniane spesso vanno contro le vittime di stupro che dopo aver subito una violenza, affrontano accuse di adulterio, indecenza o comportamento immorale. Gli stupratori di solito sono condannati solo con la testimonianza di quattro testimoni maschi. O un numero maggiore di una combinazione di testimoni uomini e donne.

Se i testimoni sono insufficienti, le condanne possono essere ottenute solo attraverso la confessione o la “valutazione del giudice”. La minaccia di essere accusate per aver denunciato violenze sessuali spesso costringe le donne al silenzio.

Nonostante Facebook e Twitter in Iran siano stati banditi, alcune donne si sono fatte avanti e hanno rivelato sui social media le loro esperienze di violenza sessuale.

Il consulente legale dell’Iran International TV, Nargess Tavassolian, ha dichiarato:”È difficile dire se in Iran questi tipi di reati siano aumentati. Ma grazie all’uso diffuso dei social media, se ne parla di più”.

L’Iran è uno dei sei paesi al mondo ad aver giustiziato persone riconosciute colpevoli di stupro. Ed è il regime che mette in atto le condanne a morte più di qualsiasi altra nazione.

In Iran se stupri una donna morte per impiccagione

Nel 2019 sono state eseguite più di 250 esecuzioni. Nargess Tavassolian ha aggiunto:”La magistratura non presta alcuna attenzione allo stato di diritto, e non solo non osserva il diritto internazionale ma talvolta non tiene conto nemmeno delle leggi iraniane”.