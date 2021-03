Morto (forse) di Covid a 61 anni, John Magufuli il presidente negazionista della Tanzania.

La vicepresidente Samia Suluhu Hassan ha annunciato il decesso del leader in un discorso alla nazione sull’emittente di stato TBC aggiungendo che aveva avuto un arresto cardiaco all’ospedale Mzena di Dar es Salaam dove si stava curando. Hassan ha inoltre comunicato il lutto nazionale di 14 giorni.

John Magufuli è morto di Covid? Era scomparso dalla scena pubblica dal 27 febbraio

La versione del leader dell’opposizione, Tundu Lissu, è invece un’altra: il presidente sarebbe andato in Kenya per curare il COVID-19 e poi ormai in coma, trasferito in India.

Dal 27 febbraio, Magufuli era scomparso dalla scena pubblica scatenando delle voci secondo cui aveva contratto il COVID-19. Il 12 marzo i funzionari avevano negato che fosse ammalato.

Magafuli era uno degli esponenti africani dello scetticismo verso il coronavirus, sosteneva che per sconfiggerlo sarebbero bastate tisane e preghiere.

Era diventato presidente la prima volta nel 2015 e aveva ricevuto delle accuse da paesi occidentali e dai partiti dell’opposizione di erodere la democrazia.

Era stato soprannominato “Bulldozer”, per la capacità di ottenere sempre ciò che voleva, spesso persino con la violenza e la repressione dei suoi oppositori.

John Magufuli è morto di Covid? La vicepresidente Hassan si appresta a prendere il suo posto

Secondo la Costituzione della Tanzania, la vicepresidente Hassan, 61 anni, dovrebbe assumere la presidenza per il resto del secondo mandato quinquennale di Magufuli iniziato nel 2020.

Sarebbe la prima donna presidente della nazione dell’Africa orientale. Nata nell’arcipelago di Zanzibar, ha studiato economia in Gran Bretagna, ha lavorato per il World Food Programme delle Nazioni Unite e ricoperto vari incarichi governativi, in seguito è diventata la prima vicepresidente donna della Tanzania nel 2015.

