Morto per finta dopo avere scoperto che la moglie aveva pagato migliaia di dollari un sicario per ucciderlo: “Ora lei è libera e io sono terrorizzato”.

In piedi davanti a una fossa poco profonda in una remota località desertica, un agente dell’FBI fotografa il corpo di un uomo. La vittima è ricoperta di sangue a causa di un’apparente ferita da proiettile sul lato della testa ed è stata spogliata fino ai boxer con le mani legate in quella che sembra essere una brutale esecuzione.

Ma mentre gli agenti delle forze dell’ordine finiscono di fotografare la scena del crimine nel luogo isolato fuori Houston, in Texas, accade qualcosa di straordinario.

Il “cadavere” di Ramon Sosa si alza lentamente e si dirige verso gli agenti: aveva finto la propria morte per evitare di essere ucciso.

Sebbene possa sembrare la trama di una soap opera, per Ramon Sosa, 54 anni, padre di tre figli, si tratta della spaventosa realtà.

“La mia vita è una vera e propria soap opera dopo che mia moglie ha accettato di pagare un sicario 14.000 dollari per farmi uccidere piuttosto che divorziare.

“Per fortuna, grazie alla mia interpretazione da premio Oscar, sono ancora vivo e lei è dietro le sbarre. Non posso dirvi lo shock e l’orrore che ho provato quando ho saputo del piano della mia ex.”

“Mi fa venire i brividi ancora oggi”.

L’allenatore di pugilato Ramon era divorziato e padre di Mitchell, ora 31enne, Cris, ora 29enne e Mia, ora 26enne, quando nel 2007 ha incontrato Maria “Lula”, allora 34enne, in un nightclub di Houston, in Texas.

Lulu, come preferiva essere chiamata, era una mamma divorziata di due figli, si era trasferita in Texas dal Messico e viveva negli Stati Uniti con un visto di breve durata.

Ramon racconta che sono stati i loro interessi comuni e loro storia simile ad attirarlo inizialmente verso Lulu.

“Eravamo entrambi divorziati”, racconta. “Lei era appassionata di fitness, come me, ed entrambi avevamo figli, ci siamo trovati bene e ho pensato che fosse amore”.

La coppia si è sposata in tribunale il 6 luglio 2010 con un piccolo ricevimento.

“Il giorno del matrimonio la mamma di Lulu mi ha abbracciato e mi ha sussurrato: ‘Lulu è un tuo problema adesso'”, ricorda Ramon.

“Pensavo fosse uno scherzo, in realtà era un agghiacciante avvertimento delle cose che sarebbero accadute”.

Dopo il matrimonio, Lulu ha ottenuto la cittadinanza statunitense e i due hanno aperto insieme una palestra di boxe.

Secondo Ramon, i primi tre anni di matrimonio sono stati un “periodo di luna di miele” e la coppia ha vissuto in una felicità beata.

La palestra andava bene e Mundo, un ex membro di una gang, al quale Ramon aveva già fatto da mentore, aiutava la coppia.

“Mundo, conosciuto solo con il suo nome di battesimo, era come un figlio e sembrava che tutto andasse bene”, racconta Ramon.

“Io e Lulu litigavamo come qualsiasi coppia normale, ma al quarto anno di matrimonio cominciarono a manifestarsi delle vere e proprie crepe.

“Lulu mi rimproverava se chiedevo informazioni sulla situazione finanziaria della palestra, perché era l’aspetto dell’attività che gestiva lei”.

Ramon spiega che sua moglie aveva sviluppato un certo gusto per i vestiti e le borse costose.

“Era diventata una signora che andava a pranzo fuori, che spendeva soldi in vestiti eleganti e che frequentava i suoi amici ricchi”, racconta.

Allo stesso tempo Ramon scoprì che Lulu stava iniziando a diffondere voci sul fatto che avesse problemi di alcolismo e che fosse violento.

Nel 2015, Lulu sorprese Ramon chiedendo il divorzio.

“Mi ha notificato i documenti, è stata spietata e sono rimasto sbalordito”, ammette Ramon.

“Lei e i bambini si sono trasferiti al secondo piano della nostra casa, mentre io vivevo al primo piano.

È stato allora che Mundo, un amico fidato di Ramon, si è rivolto a lui con una rivelazione scioccante.

“Mundo mi chiamò nel luglio 2015 e ricordo ancora la conversazione, perché fu quella che mi salvò la vita”, racconta.

“Mi spiegò che era passato davanti all’ufficio della palestra e aveva sentito Lulu e sua figlia parlare di ingaggiare un sicario dal Messico per farmi a pezzi”.

“I primi momenti in cui ho sentito che Lulu voleva farmi uccidere sono stati surreali, all’inizio pensavo fosse uno scherzo.”

“Le parole sono rimaste sospese nell’aria per una frazione di secondo e quando ho iniziato a elaborare il messaggio, le parole mi sono entrate nel cervello una ad una.”

“E poi mi sono reso conto che dovevo ancora vivere sotto lo stesso tetto con la persona che aveva intenzione di farmi uccidere”.

Fortunatamente, Mundo, che aveva la mente sveglia, aveva escogitato un piano.

Quando la palestra stava per chiudere, andò da Lulu e disse che aveva ascoltato la conversazione e che poteva organizzare un colpo.

Grazie al suo passato in una gang, Mundo conosceva tutta la terminologia giusta e Lulu era convinta che fosse l’uomo giusto per il lavoro.

“Aveva registrato una conversazione con lei che confermava il suo piano di morte”, racconta Ramon.

“Dormivo con il nemico e con un occhio aperto, cercando di comportarmi nel modo più ‘normale’ possibile per far sì che Lulu continuasse con il suo piano.

Nel tentativo di fermare Lulu, Mundo ha nascosto un microfono all’interno dei suoi vestiti e ha registrato la loro successiva conversazione, prima di consegnare le prove incriminanti alla polizia.

Ma non è bastato, ed è stato allora che la polizia ha suggerito a Ramon di fingersi morto per una foto.

“Ero sbalordito”, racconta Ramon. “Mi sembrava di vivere una soap opera o un film di James Bond in stile 007”.

Con l’aiuto dell’FBI e dei Texas Rangers, Ramon si è recato nel deserto.

Gli agenti avevano portato dei truccatori specializzati che avevano creato delle ferite finte sulla testa di Ramon per imitare quelle di un proiettile.

Ramon ammette che giacere in una tomba destinata a lui è stata un’esperienza agghiacciante.

“Quando ho visto le foto sembravano così reali”, racconta. “Ricordo che ero sdraiato nella tomba e pensavo: come ha fatto il matrimonio con l’amore della mia vita a finire con l’inscenare la mia morte con l’aiuto dell’FBI?”.

Ramon fu poi rinchiuso in un hotel per due settimane. Non gli è stato permesso di uscire e nemmeno di usare internet.

“Mi è stato detto che dovevo sembrare morto. Nessuno, a parte Mundo e il mio avvocato, lo sapeva.

“I miei genitori e i miei figli non ne avevano idea, ma doveva essere così se l’FBI voleva arrestare Lulu”.

Il cosiddetto “sicario” che Mundo ha ingaggiato per Lulu, in realtà un agente sotto copertura, ha incontrato Maria in un parcheggio e le ha mostrato le foto.

Ramon ha detto che: “Lulu rideva quando l’agente sotto copertura le ha mostrato la foto.

Ha avuto il coraggio di chiedergli se ero davvero morto o se mi sarei rialzato”.

Ramon ha assistito al processo di Maria e, nel tentativo di chiudere il cerchio tra loro, le ha detto di averla perdonata.

Ha detto: “Mi sono presentato in un’aula di tribunale gremita. Molte persone sono rimaste sorprese quando mi hanno sentito dire che l’avevo perdonata.

“Lei non mi ha mai guardato. Non si è mai scusata”.

“La cosa peggiore è che Lulu ha consegnato al sicario 2.000 dollari (1.643 sterline) e poi ha detto che aveva problemi di liquidità.

“Gli ha dato alcuni gioielli e ha detto che avrebbe pagato il resto una volta che la mia assicurazione sulla vita fosse stata liquidata, in pratica stava dando al mio ‘sicario’ un pagherò”.

Maria è stata poi arrestata e si è dichiarata colpevole di istigazione all’omicidio presso il tribunale distrettuale di Conroe, in Texas.

All’età di 42 anni, nell’ottobre 2016 è stata incarcerata per 20 anni.

Tuttavia, dopo solo sette anni, Lulu è stata rilasciata per buona condotta.

“Oggi è uscita di prigione”, dice. “Ero scioccato, ma sapevo che anche in prigione avrebbe sfruttato il sistema.

“Le carceri sono stracolme e lei è ora in libertà vigilata.

Ha delle condizioni di rilascio molto rigide, ma temo che un giorno verrà a cercarmi per vendicarsi”.

“Mi guardo costantemente alle spalle, perché vorrà vendicarsi per averle rovinato il piano”.

Ramon, tuttavia, è andato avanti e si è costruito coraggiosamente una nuova vita. È fidanzato con una dottoressa cinquantenne, Beth, che ha conosciuto nel 2018 e la coppia ha in programma di sposarsi l’anno prossimo.

“Beth è fantastica. È rimasta sbalordita quando ha sentito la mia storia ed è solidale e fantastica”, racconta.

Ramon ha anche scritto un libro sulla sua esperienza, intitolato I Walked on My Own Grave.