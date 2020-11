È morto Takao Yaguchi, il grande fumettista giapponese creatore, nel 1973, del personaggio di Sampei.

Takao Yaguchi, celebre fumettista giapponese, noto soprattutto per aver ideato il personaggio di Sampei, è morto ad 81 anni.

Yaguchi, dopo una lunga carriera in banca, si era convertito al fumetto manga. Una scelta che ripagò la sua passione. Diventò famoso negli anni 80 grazie alla serie su Sampei. Una serie da oltre cento episodi che ebbe l’epilogo nel 2009 con un film live-action. A dare la notizia della sua morte la famiglia su Twitter: “Con il cuore dolorante annunciamo che Takao Yaguchi se ne è andato pacificamente. La sua morte è stata causata da un tumore al pancreas. Lui non c’è più ma la sua opera resterà per sempre…”.

La storia di nacque Sampei

Takao Yaguchi creò il personaggio di Sampei nel 1973 e continuò per dieci anni a disegnare storie su di lui, con un riscontro tale che dai manga venne prodotta anche a una serie animata. Nel 1989 firmò poi “Tezuka secondo me”, una biografia a fumetti che ripercorre la vita del mangaka creatore di Astro Boy e “Kimba il leone bianco”.

Sempre allegro, ottimista e vagabondo, “Tsurikichi Sanpei” (“Sanpei, il patito della pesca”), arrivato in Italia con il titolo di “Sampei – Ragazzo pescatore” è un 13enne con la passione per la pesca, che attraversa il Giappone alla ricerca di nuove sfide. (fonte CORRIERE DELLA SERA)