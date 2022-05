Mosca espelle 24 diplomatici italiani. Raid russo a Bakhmut, morti 5 civili (tra loro un bimbo di due anni)

Aggiornamenti dalla guerra in Ucraina. Mosca ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani e di altre Nazioni. Nel frattempo, un raid russo a Bakhmut ha provocato cinque morti tra i civili. Tra loro, un bambino di appena due anni.

Raid russo a Bakhmut, morti cinque civili. Tra loro, un bimbo di due anni

Almeno 5 civili, tra cui un bambino di due anni, sono rimasti uccisi in un raid aereo russo a Bakhmut, nella regione ucraina orientale di Donetsk.

Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore regionale, citato dall’Ukrainska Pravda, precisando che l’attacco è avvenuto ieri ma le vittime sono emerse successivamente tra i detriti di edifici colpiti.

Altre 4 persone sono state ferite, tra cui tre minori di età compresa tra 9 e 17 anni.

Mosca espelle diplomatici italiani e di altre Nazioni

Mosca espelle 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione per l’espulsione di funzionari russi. Le stesse decisioni per i diplomatici di Francia (34 espulsioni) e Spagna (27).

Di tutti e tre Paesi il ministero degli Esteri di Mosca ha convocato gli ambasciatori. “Le espulsioni sono un atto ostile, ma non chiudere i canali della diplomazia”, replica il premier Draghi. “L’Italia prende atto” della decisione di Mosca, fa sapere la Farnesina che “chiede con forza un immediato cessate il fuoco”.