Moses J. Moseley, zombie di The Walking Dead, trovato morto in casa. Aveva 31 anni

Lo hanno trovato senza vita nella sua casa a Stockbridge, vicino Atlanta, Georgia. Moses J. Moseley, attore statunitense che ha interpretato uno degli zombi di The Walking Dead dal 2012 al 2015, aveva 31 anni.

Il ritrovamento è avvenuto la settimana scorsa, ma la notizia è stata confermata solo in queste ore dalla sua agenzia. Sono in corso le indagini per determinare l’esatta causa della morte.

Secondo fonti non confermate, riportate da alcuni siti di news, Moseley sarebbe morto per un colpo d’arma da fuoco: le autorità stanno ancora indagando. Non è stata esclusa l’ipotesi del suicidio.

Moses J. Moseley morto, l’annuncio degli agenti

“Con il cuore spezzato, noi di Avery Sisters Entertainment porgiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro attore, Moses J. Moseley. Siamo davvero addolorati”, hanno scritto in un comunicato gli agenti Gerra e Demia Avery.

“Per coloro che lo conoscevano – prosegue la nota – era la persona più gentile, dolce e generosa che avresti mai potuto incontrare. Ci mancherai tanto! Riposa in paradiso!”

Parole di cordoglio anche dai produttori di The Walking Dead della Amc, che hanno omaggiato Moseley con una sua foto su Twitter: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il nostro membro della famiglia di “The Walking Dead” Moses J. Moseley”, si legge nel tweet.