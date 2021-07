Nadia De Munari, missionaria italiana uccisa in Perù: arrestate 4 persone accusate di omicidio

Quattro persone sono state arrestate in Perù in relazione all’omicidio della missionaria laica italiana, Nadia De Munari, 50 anni, originaria di Schio (Vicenza). La donna morì il 24 aprile scorso per le ferite riportate dopo l’aggressione avvenuta la notte tra il 20 e il 21 aprile.

L’omicidio di Nadia De Munari

Due delle persone arrestate sono interne alla comunità dove lavorava De Munari e le altre due abitano nelle vicinanze. Sulla vicenda la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo di indagine affidando l’attività istruttoria ai carabinieri del Ros in stretta collaborazione con la Fiscalia del Nuovo Chimbote.

Nadia De Munari, le parole della famiglia

“Apprendiamo che hanno arrestato quattro delle persone coinvolte nell’omicidio di Nadia consumatosi in Perù. Lì Nadia svolgeva la sua attività di direttrice di 6 scuole di infanzia. Come volontaria per l’operazione Mato Grosso”. Lo affermano in una nota la famiglia De Munari assistiti dall’avvocato Alessandra Ballerini. “Attendiamo di conoscere le precise responsabilità di tutte le persone coinvolte, il contesto, nonché il reale movente di questo brutale omicidio ai danni di una donna mite che aveva scelto di dedicare la vita agli ultimi. Riponiamo fiducia nelle indagini che la Procura di Roma e gli investigatori dei Ros stanno svolgendo e che confidiamo non cesseranno finché’ non ci sarà definitiva e assoluta chiarezza sull’uccisione di Nadia”.