Morire a 7 anni dopo un bagno al lago: accade in California dove un bimbo è stato stroncato da una meningoencefalite amebica primaria (Pam) scatenata da un raro parassita. Si chiamava David Pruitt, il piccolo è stato infettato dopo aver fatto il bagno in un lago alla fine del mese scorso.

Il bimbo ha iniziato ad accusare forti mal di testa, nausea e vomito. Per questo era stato ricoverato in un ospedale della contea di Tehama. Ma non ce l’ha fatta.

A darne notizia sulla piattaforma GoFundMe è stata la famiglia con questo struggente messaggio.

“Siamo tristi e con il cuore spezzato nel riferire che il nostro dolce piccolo David è morto. Ci rallegriamo di sapere che non soffre più”.

Naegleria Fowleri, l’ameba mangia cervello

Il piccolo David è stato infettato da un parassita, chiamato Naegleria fowleri, meglio noto come ameba mangia-cervello.

Il parassita vive in acque dolci di fiumi o laghi e può attaccare il corpo umano entrando dal naso o dalle orecchie. I primi sintomi sono forti mal di testa, nausea e vomito, ma anche allucinazioni e convulsioni proprio perché il patogeno colpisce il sistema nervoso centrale.

La tragica scomparsa di David arriva quasi un anno dopo quella del piccolo Josiah McIntyre, 6 anni appena, morto a settembre 2020 dopo un bagno al lago Jackson.

In totale sono 34 le infezioni da Naegleria Fowleri registrate negli Stati Uniti dal 2010 al 2019.