Lo spettro della violenza politica torna ad aleggiare sugli Stati Uniti a dieci giorni dalle elezioni di metà mandato.

Mentre i candidati repubblicani e democratici si sfidano in piazza a caccia di voti, un uomo si è intrufolato in piena notte in casa di Nancy Pelosi a San Francisco e ha assalito con un martello il marito della storica speaker democratica della Camera, Paul Pelosi, al grido “dov’è Nancy? Dov’è Nancy?“.

San Francisco, il marito di Nancy Pelosi aggredito in casa con un martello

Ma la speaker della Camera, una democratica storica, fortunatamente non era in casa. L’aggressore ha quindi cercato di legare Paul e, quando gli agenti sono arrivati nell’arco di pochi minuti, ha detto semplicemente: “Stiamo aspettando Nancy…”.

L’uomo è stato identificato nel 42enne David Depape. E’ accusato di aggressione e tentato omicidio. Sarebbe un seguace di QAnon, il movimento cospirazionista americano di ultradestra, e sui suoi profili social ha postato negli anni molte teorie antisemite e complottiste: dal Covid all’antisemitismo fino alla commissione di inchiesta sul 6 gennaio, fino alle elezioni del 2020, quelle che Donald Trump accusa (senza prove) di essergli state “rubate”.

Molti dettagli non sono ancora chiari. La polizia – nel corso di una breve conferenza stampa in cui non ha risposta a nessuna domanda – non ha spiegato chi ha avvertito le autorità, limitandosi a dire che gli agenti sul posto hanno trovato i due uomini contendersi un martello. Depape lo avrebbe poi strappato di mano a Paul Pelosi iniziando a colpirlo davanti alla Polizia.

Paul Pelosi e l’aggressore in ospedale

Tutti e due sono stati portati in ospedale. Il marito di Pelosi invece sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico e dovrebbe riprendersi al 100%. Paul Pelosi è statooperato per una “frattura al cranio e serie ferite al braccio e alla mano destra. I medici prevedono un pieno recupero”, si legge in una nota dello staff di Nancy Pelosi.

Le informazioni preliminari indicano comunque come nel mirino di Depape ci fosse la Speaker della Camera, figura di alto profilo politico da decenni e volto dei democratici, oltre ad essere la seconda carica dello Stato. Joe Biden ha espresso il suo “sostegno” a Nancy Pelosi “dopo l’orribile attacco” di cui è stato vittima il marito, e ha condannato la violenza. Parole dure sono state usate anche dal leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, che si è detto disgustato dall’aggressione.

Biden: “Aggressione ignobile”

“Ignobile”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, definisce l’aggressione nei confronti di Paul Pelosi, il marito della speaker della Camera Nancy Pelosi aggredito in casa con un martello.

L’aggressore di Paul Pelosi ha chiesto ‘dov’è Nancy’, le stesse parole ripetute dai sostenitori di Donald Trump il 6 gennaio, afferma Biden. “Quando è troppo è troppo. Tutti coloro in buona coscienza devono chiaramente e senza ambiguità opporsi alla violenza in politica”, aggiunge il presidente suggerendo come l’aggressione è la naturale evoluzione delle bugie sulle elezioni del 2020. “Cosa ci ha fatto pensare che parlare di elezioni rubate e di Covid come una bufala non avrebbe auto effetto su persone forse non troppo bilanciate”, aggiunge Biden.