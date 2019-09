ROMA – Arrestato a Fiumicino Ramon Cristobal Santoyo, meglio noto con lo pseudonimo di Dottor Wagner, nonché socio di El Chapo, il re dei narcos messicani in carcere dal 2017 e condannato all’ergastolo da una corte di New York. Santoyo, considerato uno dei più importanti trafficanti di cocaina tra il Messico e gli Usa per conto del famigerato cartello di Sinaloa, è stato fermato lo scorso 20 agosto all’aeroporto di Roma. A darne notizia soltanto oggi è il quotidiano Il Messaggero.

Decisivo per la sua identificazione è stato l’intervento degli investigatori della Polaria e di quelli americani della Dea, l’agenzia federale che si occupa della lotta al traffico internazionale di stupefacenti. Il Dottor Wagner, 43 anni, era attenzionato da diverso tempo dagli agenti italiani e Usa. Quando lo hanno arrestato si stava imbarcando dallo scalo romano su un aereo di linea dell’Air Mexico diretto a Parigi. Da Charles de Gaulle avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio per Città del Messico. Peraltro, la partenza di Ramon Cristobal Santoyo per Parigi non avrebbe destato sospetti, perché si sarebbe imbarcato come un qualsiasi viaggiatore diretto verso un Paese Schengen; quindi non sottoposto a controlli documentali.

Per questo motivo gli agenti lo hanno aspettato all’imbarco, sotto l’aereo, controllando cosi “a vista” ogni singolo passeggero che saliva a bordo. A quanto si è appreso da fonti investigative, il narcotrafficante dopo l’arresto è stato subito trasferito in carcere a Regina Coeli, a Roma. Le autorità americane hanno ora richiesto a quelle italiane la sua estradizione, che dovrebbe avvenire a breve.

Fonte: Il Messaggero, Ansa