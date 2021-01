Nasconde il cadavere della mamma in un congelatore per 10 anni: temeva di essere sfrattata

Ha tenuto nascosto il cadavere di sua mamma in un congelatore per 10 anni nel timore di essere sfrattata se il Comune avesse scoperto il decesso. Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata a Tokyo, in Giappone, con l’accusa di abbandono e occultamento di cadavere, dopo la scoperta del corpo della donna nell’appartamento di proprietà del Comune.

Yoshino ha detto alla polizia di avere nascosto il cadavere nel congelatore perché “non voleva lasciare” l’appartamento che condivideva con la madre. Il contratto d’affitto dell’immobile, infatti, è intestato a quest’ultima. La donna era stata costretta a lasciare l’immobile a metà gennaio perché era in ritardo con il pagamento dell’affitto e il cadavere è stato scoperto durante le pulizie dell’appartamento.

Un episodio simile a Muggiò, Brianza

A novembre scorso, a Muggiò, in Brianza, un uomo aveva nascosto il cadavere della madre proprio per incassare la pensione. Un occultamento durato, in questa triste storia, solo 10 mesi. L’uomo così facendo ha incassato circa 16mila euro della pensione della defunta madre.

Storie di degrado e povertà, con cadaveri nascosti di genitori per cause naturali ai soli fini di poter incassare la pensione del defunto. Veri e propri reati penali che, quando scoperti, espongono i protagonisti a denunce per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato.